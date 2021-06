Erster Linz24 Donautrail - wandern verbindet!

Wo ein Wille, da ein Trail!

Das dachten sich vergangen Samstag wohl einige Sportbegeisterte und brachen bereits in den frühen Morgenstunden auf, um den ersten Linz24 Donautrail zu meistern.

Christoph Hain - der Veranstalter des Donautrails - hat sich in diesem Jahr etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein Trail, der nicht nur durch die verschieden angebotenen Distanzen für unterschiedlichste Levels interessant ist; sowohl für TrailRUNNER als auch für TRAILHIKER aufgemacht wurde und somit die breite Masse anspricht!

Beim Linz24 Donautrail war tatsächlich für jede/n etwas dabei: über die Distanzen 22km / 35km / 65km und 100km und einige zu erzwingenden Höhenmetern konnte sich jede/r Teilnehmer/in seiner eigenen persönlichen Herausforderung stellen und Linz und die nähergelegene Umgebung im Lauf- bzw. Wanderschritt erkunden.

Wandern verbindet: so stellten sich auch Julia vom Zwettler Aktionsteam, Regina vom St.Valentiner Alpenverein und Katharina von den Naturfreunden St.Valentin am Samstag der 65km-Herausforderung.

Um 5:15Uhr morgens fiel ihr persönlicher "Startschuss" beim Lentos Kunstmuseum in Linz - aufgrund der Corona Pandemie wurde auf einen Massenstart bei der Veranstaltung verzichtet; alle Teilnehmer waren frei, sich ihre Startzeit selbst auszusuchen und mitteln Scan eines QR-Codes beim Lentos sich selbst das "Go" zu geben! Entlang der Donau ging es nach Plesching über den Pfenningberg zur ersten Labstation beim Gasthaus Daxleitner. Kuchen "to go" und Getränke auffüllen sowie die schöne Morgensonne genießen. Bei den Labestationen traf man auf andere Teilnehmer/innen - Abstandsregelungen wurden vorbildlich eingehalten, dennoch ein gutes Gefühl, auch andere auf der Strecke zu treffen!

Der Weg führte die 65km-Teilnehmerinnen über Innertreffling auf den Pferdeeisenbahnwanderweg Richtung St.Magdalena. Ein erster Graupelschauer stellte die Motivation und die Durchlässigkeit der Regenponchos auf eine harte Probe.

Km26 am Fuße der Giselawarte - die Hoffnung auf gutes Wetter hielt nur kurz. Bei Km30 mischte sich Wind zum Regen, so auch andere Mitstreiter/innen, deren 35km-Strecken auch Richtung Gis verlief. Beim Gasthaus zur Gis wurde etwas warme Suppe bereitgestellt - die Stimmung ausgelassen und heiter, und ab und an blitzte die Sonne kurz durch. Niemand schien heute der guten Laune einen Strich durch die Rechnung machen zu wollen.

Am Pöstlingberg, km43, die Sonne hielt was sie versprach - das Teilnehmerfeld lichtete sich ein wenig. Bereits 1300hm wurden zurückgelegt, die Motivation zeigte jedoch keine Schwächen - die nächste Labstation ist nicht mehr weit!

Über rutschige Wiesen und einem kleinen Auf und Ab ging es in Richtung Puchenau auf den Koglerauerspitz - Gipfel Nummer 4 und somit der letzte Anstieg! Beim Gasthaus Köglerhof werden die Trinkflaschen noch einmal gefüllt und dann geht es stetig bergab über das Bleicherbachtal - wunderbare Naturlandschaft - nach Ottensheim.

Km55 - die letzte Labstation vor dem Ziel wurde erreicht. Noch einmal gestärkt ging es auf die letzten 10km nach Linz. Interessierte Passanten führen angeregte Gespräche mit den Teilnehmer/innen "Was so weit gehts ihr heut?"

Zufrieden mit der schönen Streckenführung und beeindruckt von all jenen, die an diesem Tag sich ebenso einer 22/35/65 oder gar 100km Herausforderung stellten, zogen Julia, Regina und Katharina auf den letzten Kilometern ihr Resümee. Wandern verbindet Generationen wie Vereine, Wandern stellt uns vor neue Herausforderungen und macht gleichzeitig frei! Wandern macht uns mutig und selbstbewusst und lässt uns über unsere Grenzen gehen!

Angekommen beim Lentos und nach 65km wurden die Teilnehmerinnen vom Veranstalter selbst - Christoph Hain - empfangen, applaudiert und bekamen die wohlverdiente Medaille überreicht.

Eine schöne Wertschätzung nach so einem anstrengenden Tag!

Eine gelungene Lauf- sowie Wanderveranstaltung, die trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bei vielen Menschen Anklang gefunden hat!