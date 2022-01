Fahrzeuglenker prallt mit seinem Audi gegen Stromkasten

In St. Valentin verlor ein Fahrzeuglenker beim einbiegen von der Panzerstraße in einen Seitenweg die Kontrolle über seinen PKW. Das Fahrzeug stieß gegen einen Stromkasten und blieb auf diesen hängen.

Durch die Polizei St. Valentin wurde der Bereich bei unserem Eintreffen bereits abgesichert. Da die umliegenden Häuser keinen Strom mehr hatten und der kaputte Stromkasten mit offenen Kabeln unter dem Auto steckte, wurde seitens der Exekutive bereits ein Stromversorgungsunternehmen verständigt.

In der Zwischenzeit wurde das Wechselladefahrzeug mit dem Kran in Stellung gebracht und die Absicherung erweitert. Nach dem eintreffen eines Technikers der EVN, wurden die Kabel mit eigenen Plastikfolien abgedeckt um das Fahrzeug vom Kasten zu heben und so einen Zugang für die EVN zu schaffen.

Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde auf das Wechselladefahrzeug verladen und zum Besitzer verbracht.