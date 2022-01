Am Fest der Taufe Jesu, wurden heuer die Kinder eingeladen mit ihrer Taufkerze in die Stadtpfarrkirche St. Valentin zu kommen. „Die Idee Gottes von Familie hat Zukunft, bei allen Herausforderungen und Veränderungen in unserer Gesellschaft!“ so Diakon Manuel Sattelberger. Gott liebt dich, er begleitet dein Leben mit seinem Segen, so gingen die Kinder und Ministranten mit ihrer entzündeten Taufkerze durch die Kirche wobei Diakon Manuel den Segen „Johannes dem Täufer“ spendete! Natürlich durfte an so einem Sonntag Schnecke Finchen nicht fehlen, deren Geschichte die Kinder gespannt zuhörten.