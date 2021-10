2020 startete die Stadtkapelle St. Valentin den Versuch ein Konzert in der Pfarrkirche Langenhart abzuhalten, da hier platztechnisch die Umsetzung der Coronamaßnahmen möglich war. Wehmütig musste die Stadtkapelle das Konzert kurzfristig absagen.

Am 23. 10. 2021 startet die Stadtkapelle St. Valentin erneut einen Versuch in der Pfarrkirche Langenhart.

Die Abendmesse um 18.30 Uhr wird von der Stadtkapelle musikalisch gestaltet und im Anschluss um 19.30 Uhr ist Beginn des Kirchenkonzertes.

Auch heuer hat sich Kapellmeister Martin Weichselbaumer ein abwechslungsreiches Programm überlegt. Sie können schon gespannt sein, wenn die Stadtkapelle St. Valentin im Ambiente der Pfarrkirche musiziert. Trotz Corona war es uns möglich die Probenarbeit erfolgreich zu absolvieren und dies möchten die Musiker*Innen der Stadtkapelle ihren Besuchern präsentieren.

Das Konzert findet unter Einhaltung der Coronamaßnahmen statt.

Die Stadtkapelle freut sich auf zahlreiche Besucher – bitte warten Sie nicht auf eine Vorverkaufskarte, in diesem Jahr wird um freiwillige Spenden gebeten.

Abendmesse Pfarrkirche Langenhart: 18:30 Uhr

Kirchenkonzert Pfarrkirche Langenhart: 19:30 Uhr

Auf Ihr Kommen freut sich die Stadtkapelle St. Valentin!