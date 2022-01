„Menschen – Leben – Träume“ „Leben – Menschen – Träume“ „Träume - Leben – Menschen“

Am Sonntag, 16. Jänner fand in der Pfarrkirche Langenhart um 10 Uhr die Firm-Startmesse für alle Firmlinge des Pfarrverbandes Enns-Donau-Winkel statt. Die Firmlinge mit ihren Eltern und Paten feierten eine stimmige, schwungvolle auf die Jugendlichen zugeschnittene Messe, welche von Hr. Pfarrer Herbert Reisinger zelebriert wurde und von den Firmbegleitern mitgestaltet wurde.

Für das Schwungvolle sorgte die Gruppe „einfach.stimmig“ mit ihren lebendigen Liedern. Die Jugendlichen zeigten sich begeistert über die für sie gestaltete Startmesse.

Die Kirche ist Jung.

„Viel Segen unseren Firmlingen, ihren Paten und Familien! Füllen wir die Glaubenskrüge bis zum Rand - Jesus wandelt! Bitte begleiten wir unsere Firmlinge und ihre Paten mit unserem Gebet!“, so Diakon Manuel Sattelberger.