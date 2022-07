Sechs Ennser Naturfreunde unternahmen eine Klettersteigtour in der Obersteiermark. Der Kaiser-Franz-Joseph-Steig mit der Schwierigkeit C/D liegt in der Region rund um Erzberg Leoben und bietet atemberaubende Ausblicke auf den Leopoldsteiner See. Am Ausstieg angekommen, folgte nach 15 Minuten Fußmarsch der Roßlochhöhlen Klettersteig mit der Schwierigkeit D/E. Dieser führt durch eine 70 Meter lange Höhle, in der auch ein Überhang zu bewältigen ist. Am Ausgang angekommen ging es weiter zum Gipfel des Hochblaser, wo eine verdiente Mittagsrast eingelegt wurde. Viel Konzentration erforderte noch der sehr steile Abstieg. An Leopoldsteiner See angekommen war der Drang nach einer äußeren Abkühlung im See und inneren Abkühlung mit einem Glas Bier sehr groß. Unfallfrei und zufrieden mit der gelungenen anspruchsvollen Tour an diesem heißen Tag trat die Gruppe die Heimreise an.