Trotz Masken sieht man den Enthusiasmus der 3a Klasse.

Sie haben gemeinsam mit ihrer Religionslehrerin eine Spendenaktion für die Caritas ins Leben gerufen.

Die Initiative „Spenden mit Sinn“ der Caritas ermöglicht es Familien in Not in Afrika und Asien

sich Nutztiere anzuschaffen. Die Arbeitskraft eines Esels oder die Eier eines Huhns bilden die

Lebensgrundlage, daher macht das Spenden an diese Aktion vor allem eines – Sinn!

IMS Langehart verschenkte einen ganzen Bauernhof

Das fanden auch die Schülerinnen und Schüler der 3a und sie haben sich mit Feuer und Flamme für das Weihnachtsprojekt engagiert. Daher blieb es nicht nur bei einem Esel – – vielmehr verschenkt die IMS Langehart einen ganzen Bauernhof mit Eseln, Ziegen, Schweinen, Hühnern und sogar Bienen!