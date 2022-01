In der Nacht des 15. Jänner schrillten kurz vor zwei Uhr früh die Pager der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt St. Valentin.

Ein Sattelzug ist auf einen VW Transporter mit Anhänger aufgeprallt. Dabei wurde die gesamte Deichseln abgerissen und der Anhänger bohrte sich in das Zugfahrzeug, welches darauf in der Mitte abknickte. 200m unterhalb des Anhängergespann, kam der im Frontbereich stark beschädigte Sattelzug zu stehen.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte teilten sich auf die beiden Unfallfahrzeuge auf. Einmal galt es den Anhänger aus dem Fahrzeug zu ziehen, welches mit dem Rustlöschfahrzeug und dem Wechselladefahrzeug erfolgte. An der zweiten Einsatzstelle wurde der defekte Sattelzug durch das Voraus und dem Schweren Rüstfahrzeug auf die Abschleppung vorbereitet. Zwei Verletzte Personen wurden in der Zwischenzeit durch das ÖRK medizinisch versorgt und in Krankenhäuser eingeliefert.

Nach erfolgter Freigabe der Einsatzstelle durch die Exekutive, konnte die Zugmaschine samt Anhänger durch das Wechselladefahrzeug mit Luft versorgt und auf einen nächstgelegenen Parkplatz geschleppt werden.

Der schwer beschädigte Anhänger wurde mittels Last und Abschleppanhänger, sowie der VW Transporter mit dem SRF zu einer Fachwerkstatt abtransportiert.

Nach dem reinigen der Fahrbahn konnten nach knapp 3 Stunden Arbeit, alle Fahrzeuge wieder einrücken.