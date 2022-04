40 wetterfeste Männer aus dem Pfarrverband Enns-Donau-Winkel trafen sich am Dienstag, den 5. April, um 13:00 Uhr, beim Sägewerk Ströbitzer in Gutenhofen, zum Start der Männerwallfahrt 2022. Nach einer Besichtigung der neuen Abbundanlage und einer Vorführung durch den Junior Chef, Herrn Hubert Ströbitzer, segnete Moderator Herbert Reisinger die Menschen und Gebäude. Er fand, wie immer feierliche und zur Situation passende Worte!

In Ernsthofen angekommen wurden die Männer von Bürgermeister Karl Huber begrüßt. Ein Rundgang über den Schul-, Gemeinde- und Kirchenplatz sowie seine Erklärungen zur Entstehung war sehr informativ und interessant.

Anschließend wurde in der Pfarrkirche der Kreuzweg und eine Hl. Messe gefeiert. Die Beichtgelegenheit bei Dr. Isaak wurde auch genutzt.

Ein würdiger Abschluss war der Besuch beim Kirchenwirt. Gegen 19 Uhr waren auch die letzten, wieder aufgewärmten und verköstigten Pilger wiederum zu Hause ….

Danke Karl Firmberger für die Organisation!