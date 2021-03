Da heuer die bereits traditionelle alljährliche Männerwalfahrt der Pfarre St. Valentin nicht stattfinden konnte, hat die Pfarre eine "neue Idee" geboren.

„An die "Männer-Welt": „Traditionen soll man „NEU“ pflegen", so Diakon Manuel Sattelberger.

„Männerwallfaht Dahoam“, so das Motto der heurigen Wallfahrt für die Pfarre St. Valentin und des Pfarrverbandes Enns-Donauwinkel welche am Montag 22. März stattfand.

Leider musste witterungsbedingt die Kreuzwegandacht am Rohrberg abgesagt werden.

So trafen sich die St. Valentiner Männer zu einem Corona-Kreuzweg in der Stadtpfarrkirche welcher von Hr. Pfarrer i. R. Msgr. Johann Zarl und Franz Hirsch abgehalten wurde.

Nach der Kreuzwegandacht feierten die Wallfahrtsmänner eine Heilige Messe welche von Hr. Pfarrer Zarl zelebriert wurde.

Eine weitere Novität gab es, zum ersten Mal bei einer Männerwallfahrt wurde die Lesung von einer Frau gehalten, nämlich von der Mesnerin Marianne Hirsch.

Für die Männer gab es auch die Möglichkeit zur Beichte und Aussprache bei Priester Dr. Isaac Padinjarekuttu.

Da auch die traditionelle Jausen-Einkehr laut den Corona-Vorschriften nicht stattfinden konnte, gab es im Pfarrsaal ein Schnitzerlemmerl mit Abstand, für die Wallfahrtsteilnehmer.