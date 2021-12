Minusgrade und einsetzender Regen legte Straßen lahm

Zu mehreren Ausrutschern führte der vorhergesagte Regen am 23.12. auf den ausgekühlten Straßen in und rund um St. Valentin. An den Einsatzfahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Stadt St. Valentin mussten Ketten angelegt werden, um überhaupt eine sichere Fahrt zu den Einsatzorten zu ermöglichen.



Die erste Alarmierung erfolgte kurz nach Einsetzen des Regens

Ein Kleinwagen rutschte von der Straße und kam genau auf einem Stein zum Stillstand.

Weiter ging es mit der Bergung mehrere hängen gebliebener Fahrzeuge in der Raiffeisenstraße.

Zwei weitere Fahrzeuge rutschten am Windberg leicht zusammen und konnten weder vor noch zurück.

Ein weiterer Pkw konnte mit Hilfe der Feuerwehrkräfte umdrehen und selbständig langsam bergab fahren.

Von einer Querstraße fuhr ein weiteres Fahrzeug in den vereisten Hang und blieb ebenfalls nach rund 100m hängen.

Auch am 24.12. wurde die FF St. Valentin zu mehreren Fahrzeugbergungen gerufen

Ein Kleintransporter rutschte nachdem der Lenker ausstieg, auf der eisglatten Altenhofner Dorfstraße rückwärts in einen Graben.

Abermals zu einem hängen gebliebenen Fahrzeug mussten die Kameraden kurz nach dem einrücken des vorangegangenen Einsatzes ausrücken.

Auf der Anhöhe in Richtung Wirt am Teich blieb ein Fahrzeug hängen. Durch das aufstreuen von Ölbindemittel konnte die Straße soweit befahrbar gemacht werden, um das sichere vorankommen bis zur nächsten Parkmöglichkeit zu ermöglichen.

Den 3. Weihnachtseinsatz für die Feuerwehr St. Valentin verursachte ein größerer Ölfleck auf einem Parkplatz beim Friedhof, welcher von einem aufmerksamen Passanten gemeldet wurde. Der betroffene Bereich wurde mit Ölbindemittel abgebunden und anschließend entsorgt. Leider ist hier kein Verursacher bekannt.