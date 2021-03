Am 5. Fastensonntag gestaltete das kath. Bildungswerk St. Valentin den Kreuzweg in der Stadtpfarrkirche, welcher von Franz Schmeißl (Gitarre) und Elisabeth Essl (Querflöte) musikalisch untermalt wurde.

Gebetet wurde die „moderne“ Kreuzwegandacht mit 15 Stationen nach „Durchkreuzte Lebenswege – Hoffnungsvoll leben“ mit Lebenssplitter von Ingrid Kleindl und Gedanken von Josef Poschenreither.

(Pfarrcaritas, Diözese St. Pölten)

Am Ende jeder Station wurde ein Licht für alle Menschen entzündet …

… die gerade von einem schweren Leid oder von Not betroffen sind

… denen es schwer fällt, ihre Lebenslast anzunehmen

… die machtlos dem Leben gegenüberstehen

… die sich nach Liebe und Geborgenheit sehnen

… die stumm nach Hilfe rufen

… die Mitgefühl suchen, dass sie Menschen begegnen, deren Herz voll Liebe ist

… die sich in ihrer gefühlten Wertlosigkeit erniedrigt vorkommen

… die sich tief in Angst- und Schuldgefühlen gefangen fühlen

… die entkräftet sind und keinen Lebensmut mehr haben

… die anderen hilflos ausgeliefert sind oder ihrer letzten Würde beraubt werden

… deren Lebenswege durchkreuzt wurden von unfassbarem und unbegreiflichem Leid

… die im Sterben liegen und für alle, die in diesen Stunden an der Seite der Menschen da sind und sie begleiten

… die von Treuer überwältigt, keinen Ausweg mehr sehen

… die fassungslos vor Kummer gebeugt am Grab stehen und weinen. Die Abschied nehmen müssen – ja loslassen müssen

… damit wir spüren, dass Gott immer mit uns auf unserem Weg ist und wir in allen unseren Begegnungen diese Nähe und Liebe für andere Menschen spürbar machen können