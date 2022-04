Da in der Osterwoche keine Spiele waren stellen wir euch den Obmann von Tischtennis SU Enns vor.

Rexford Lie Pichler ist seit 2020 Obmann der Tischtennissektion Enns.

Er war vorher Spieler bei Ried in der Riedmark, Schwertberg, Ernsthofen und seit Jahren SU Enns.

Er spielt in der Mannschaft A und ist derzeit in der Rangliste an 12 Stelle mit einer Bilanz

von 17:7 in 9 Meisterschaftsspielen. Wenn jemand gerne Tischtennis Spielt(Anfänger ,Hobbyspieler) seid ihr sehr gerne bei uns gesehen. Es gibt auch Schnuppertraining nach vereinbarung. Bitte jederzeit melden per Mail rexford.lie.pichler@gmail.com oder

Tel : 0677/63649928 .

Training ist Mittwoch und Freitag von 18:00 bis 21:00 Volksschule 2 Kirchenpl. 4, 4470 Enns

Auf Meldungen oder euer kommen freut sich der Tischtennisverein Enns.

Sportliche Grüße

Rexford Lie Pichler SU Enns