Als „Hauptperson“ neben Jesus und den Jüngern, erzählt uns das Osterevangelium des Johannes (Joh 20,1-18) von der „Apostolin der Apostel“, der Heiligen Maria Magdalena!

Sie ist eine herausfordernde Person in mehrerer Hinsicht: Wer war sie (wirklich)? Viele Geheimnisse, auch Unterstellungen und Gerüchte ranken sich um diese besondere Frau im Gefolge Jesu. Maria Magdalena IST die Erste, die Jesus, den Auferstanden persönlich begegnet! Der Auferstandene spricht Maria Magdalena mit Namen an!

Und sie nennt ihn „Meister“. Wir hören von einer ganz besonderen Oster-Begegnung beim Grab Jesu. Maria Magdalena sucht den Toten und findet den Lebenden, den Lebendigen!

So wurde diese „geheimnisvolle“ Nachfolgerin Jesu zu einer der ersten Oster- und Auferstehungsbotschafterinnen der Welt!

Gleiches darfst auch du, mehr noch, die Taufe beauftragt uns dazu, Oster- und Auferstehungszeugen zu sein in der oft so toten Welt von heute!