Der Evangelist Lukas (Lk 19,28-40) erzählt uns, wie Jesus seinen Weg nach Jerusalem, in die heilige Stadt geht. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs, ihnen gibt er den Auftrag einen jungen Esel für ihn zu besorgen. Warum einen Esel? Jesus kannte mit Sicherheit die Prophezeiungen des Propheten Sacharja: Der Friedenskönig und Messias reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalem.

Dieser Esel ist also ein „Vor-Zeichen“, ein „Hin-Weis“, wer Jesus für die Menschen sein wird und ist! Die Menschen, „eingehört“ in die uralten Voraussagen, erkennen und spüren in ihren Herzen: Jesus IST der neue König, der kommt im Namen Gottes!

Was für ein Anspruch? Was für eine Aufgabe? Seine Hin-Gabe! Die Menschen sind überwältigt, sie sind begeistert von Jesus! In wenigen Tagen werden wir die Enttäuschung der Menschen spüren, wenn sie schreiend rufen: Ans Kreuz mit ihm! In Jerusalem wartet für den „König Jesus“ kein Thronsessel, sondern das Holz des Kreuzes.

Die Steine werden zu schreien beginnen, so sagt Jesus zu den Pharisäern, wenn seine Jüngerinnen und Jünger schweigen! Was „schreien“ die Steine in unserer Zeit? Hören wir in unsere Herzen hinein!