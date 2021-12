Remser Feuerwehrjugend überbrachte Friedenslicht

Viele Menschen im Bezirk Amstetten freuten sich über das Friedenslicht aus Bethlehem, das die Feuerwehrjugend verteilt hat.

So brachte auch heuer wie seit mittlerweile 10 Jahren zur Tradition geworden, die Feuerwehrjugend der Freiwilligen Feuerwehr Rems das Friedenslicht, welches in der Geburtsgrotte in Betlehem am Geburtsort von Jesus, wo Weihnachten seinen Anfang genommen hat, entzündet wurde an die Remser Bevölkerung.

Die Freiwillige Feuerwehr Rems wünscht allen ein frohes, besinnliches und vor allem ruhiges Weihnachtsfest!