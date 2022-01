Anlässlich des Bibelsonntages welcher von Papst Franziskus eingeführt wurde, um fortan die Heilige Schrift noch stärker in den Vordergrund zu stellen, lud die Pfarre St. Valentin die Messbesucher ein, ihre Bibeln (Kinderbibeln) von Zuhause mitzunehmen. Diese wurden im Anschluss des Gottesdienstes bei dem das Wort Gottes in besonderer Form gefeiert wurde, von Hr. Pfarrer i.R. Johann Zarl gesegnet.

Seit 2020 wird dieser „Sonntag des Wortes Gottes“ immer am 3. Sonntag im Jahreskreis gefeiert.

Weiters wurden anlässlich des Bibelsonntages BIBEL-KEKSE besorgt, welche mit nach Hause genommen werden konnten. In jedem Bibelkeks findet man einen Bibelspruch, welchen man gut aufheben kann und darüber zum Nachdenken aufgefordert wird.

„Viel Freude an dieser Aktion! Papst Franziskus gibt uns den Tipp: Schaut mehr in die Bibel als auf euer Handy!“, so Diakon Manuel Sattelberger.