In der 5 Runde Bezirksliga Steyr Umgebung / LL verlor SU Enns 1 das Auswärtsspiel gegen

Dietach 4 mit 1:9. SU Enns 1 belegt in der Meisterschaft den 9 Platz. In der Bezirksliga sind noch 4 Runden zu absolvieren.

In der 5 Runde 1 Klasse Steyr Umgebung/LL gewann SU Enns 2 das Heimspiel gegen Sankt Valentin 5 mit 9:1. SU Enns 2 belegt den 1 Platz in der Tabelle mit 2 Punkten Vorsprung auf Dietach 6. Es sind noch 2 Meisterschaftsspiele zu absolvieren.

Im Bild Gerhard Eckmayr SU Enns 1 im Match gegen Dietach 4