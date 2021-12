Der große Gott „verkürzt“ sich auf Krippenlänge! In den letzten Tagen habe ich wieder viel über Weihnachten nachgedacht, über den Inhalt des Festes, welche eine Person ist, ein Menschenkind, das Jesus-Kind! Unser menschliches Gehirn ist meines Erachtens viel zu klein, um die Größe, Weite und Tiefe dieses Geheimnisses der Menschwerdung Gottes zu kapieren. Es lässt mich staunen, so wie auch die Hirten staunten, als der Engel ihnen das 1. Weihnachtsfest der Weltgeschichte angekündigt hat, mehr noch als sie dann das Kind in Windeln in einer Krippe finden. Der Evangelist Lukas (Lk 2,15-20) erzählt uns diese Begebenheit bei der Heiligen Messe „am Morgen“.

Jesu Geburt stellte alles auf den Kopf! Die Letzten der Gesellschaft, die Hirten, waren die ersten Besucher beim Jesus-Kind. Nicht die Großen und Mächtigen, nein, die Kleinen und Ohnmächtigen stehen bei IHM in der ersten Reihe!

Lassen wir auch unser Leben von IHM auf den Kopf stellen, denn Geburt Jesu hat weitreichende Folgen, bis in unsere Lebenszeit, bis in unsere Herzen und Gedanken!

"Viel „Christkindl-Segen“ wünsche ich euch allen!", so Diakon Manuel Sattelberger.