Unsere Fahrt ins Blaue war die Abschlussfahrt 2019. Am Vormittag bekamen wir einen Einblick in die Herstellung und den Druck einer Zeitung. Dies konnten mehr als 50 Mitglieder im Druckzentrum der OÖ Nachrichten in Pasching erleben. Weiter ging die Fahrt nach St. Stefan/Wald, wo wir das Mittagessen einnahmen und einen sehr gemütlichen Nachmittag mit Musik und Neuschnee verbrachten. Zum Abschluss gab es für alle eine zünftige Brettljause in Pichling im GH Hauermandl/Fam Rechberger aus NNK .