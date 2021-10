Nach Kronstorf siegt der SK Asten auch im zweiten Derby gegen Enns.

ASTEN. Nur einen Sieg konnten die Astener Kicker in den ersten acht Runden der Bezirksliga Ost verbuchen. Dieser gelang aber ausgerechnet gegen Lokalrivale Kronstorf. Die zuletzt stark spielenden Ennser waren also gewarnt vor dem Duell mit dem Tabellenletzten Samstagnachmittag. Und der Favorit aus Enns wollte bereits in Minute 5 zeigen, wer das Kornspitz-Stadion an diesem Tag als Sieger verlassen sollte. ESK-Stürmer Kevin Fabian scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Asten-Goalie Manuel Moser.

Führung durch Ex-Spieler

Die Gastgeber kamen in der 23. Minute - mit tatkräftiger Unterstützung der Ennser Defensive - zu ihrer ersten Top-Chance. In letzter Sekunde blockte Benjamin Gönner den Schuss von Jakub Dranga. Beim anschließenden Eckball mutierte der gerade noch gefeierte Verteidiger zum Pechvogel. Der ehemalige Asten-Akteur köpfte die Kugel ins eigene Tor. Am Spielgeschehen änderte die Führung des SK Asten aber nicht viel. Die Gäste aus Enns weiterhin das gefährlichere Team, Asten hingegen konnte sich auf den stark agierenden Schlussmann Moser verlassen. Sowohl im erneuten Eins-gegen-Eins-Duell mit Fabian (41.) als auch beim Freistoß von Dejan Javorovic (43.) hielt der Torhüter die Führung fest.

Blitzstart in Durchgang zwei

Wie aus dem Nichts zog dann Astens Andreas Biro kurz vor der Halbzeit aus spitzem Winkel ab. Doch auch ESK-Goalie Marco Heller war mit einem guten Reflex zur Stelle. So wie die erste Halbzeit endete, so startete auch die zweite. Nur dieses Mal war Heller machtlos. Direkt nach Wiederanpfiff knallte der sträflich alleine gelassene Biro die Kugel nach einem Eckball zum 2:0 für den SK Asten in die Maschen. Der ESK antwortete jedoch prompt: Traumpass von Bernd Wögerbauer in den Lauf von Okan Taskin, der mit seinem fünften Saisontor die Partie wieder spannend machte (48.).

Asten gibt rote Laterne ab

Auch im zweiten Durchgang konnten sich die Gäste durch Taskin per Kopf (58.), Fabian (68.) und zwei Mal Wögerbauer (73., 75.) ein Chancenplus erarbeiten. Trotzdem waren es die Astener Kicker, die einem weiteren Treffer am nächsten kamen. Der Weitschuss von Dranga in Minute 64 klatschte aber an die Stange. Und weil der ESK auch in der Schlussphase nicht mehr die richtigen Mittel fand, blieb es beim 2:1-Derbysieg des SK Asten. Dank fehlender Chancenverwertung der Ennser und starker eigener Defensivleistung geben die "Kornspitz-Kicker" die rote Laterne an Aschach/Steyr weiter. Der ESK hingegen musste nach drei ungeschlagenen Spielen en suite, die zweite Saisonniederlage hinnehmen.