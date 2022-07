Nach nur mittleren Platzierungen in der Halle fuhren die Ennser etwas unsicher zur heurigen Landesmeisterschaft U18 am Feld in Freistadt. Dennoch holten sich die U18-Faustballer den Landesmeistertitel.



ENNS, FREISTADT. "Unsere Gegner waren stark aufgestellt, nur mit einer optimalen Leistung konnten wir die Qualifikation für die österreichische Meisterschaft – mindestens Platz 2 – erreichen", sagt Trainer Kurt Gürtler. Gleich im ersten Spiel hatten es die Ennser mit der Heimmannschaft U. Compact Freistadt zu tun. Sie erwischten einen optimalen Start und schlugen den Mitfavoriten überraschend klar mit 2:0. In der gleichen Tonart ging es gegen U. Schwanenstadt weiter. Erst im dritten Spiel gegen das clever agierende Team von U. Sparkasse Grieskirchen musste Enns mit einem 1:1 Federn lassen. Nun musste im letzten Vorrundenspiel gegen U. Tagplan St. Leonhard mindestens ein Satz gewonnen werden, um den Einzug ins Finale zu fixieren. Die Ennsre spielten mannschaftlich geschlossen und qualifizierten sich mit einer sehenswerten Leistung mit 2:0 fürs Finale.

Im Finale gegen St. Leonhard



Dort wartete überraschend wieder St. Leonhard als Gegner. Mit der Gewissheit, die Qualifikation zur österreichischen Meisterschaft geschafft zu haben, spielten die Ennser befreit auf und ließendem Gegner mit 11:5 und 11:5 keine Chance. „Wir starteten etwas unsicher, fanden im Laufe des Turniers immer besser ins Spiel und krönten uns mit einer starken Leistung im Finale zum verdienten Landesmeister“, sagt der erfreute Ennser Betreuer Klaus Bodingbauer. Mit einem 6. Platz bei den U12 und einem 8. Platz bei den U14 beendete der AWN TV Enns ein erfolgreiches Nachwuchswochenende.