Hallo

Noch nie war es mir so egal, dass ich einen Großteil der 176 Kilometer mit über 5900 Höhenmeter im Regen fuhr – denn ich war einfach nur überglücklich und dankbar, dass ich nach über 4 Monaten wieder ein Rennen fahren durfte!! :)

Meine Beine freuten sich anscheinend auch so sehr, dass ich von allen Startern auf der A-Strecke beim Race-Day die Tagesbestzeit erzielt habe (mit über 40 Minuten Vorsprung auf den 2.) und auch in der Trophy-Individuell-Wertung klar in Führung liege.. :)

Die TROPHY-Individuell ist meiner Meinung nach perfekt für eine gemeinsame Ausfahrt mit Freunden, denn noch nie zuvor konnte man ein Rennen gemeinsam genießen.. Nun kann man gemütlich zusammen fahren, die einzelnen Etappen bergauf alles geben, danach wieder zusammen warten und sich in einer der vielen Hütten entlang der Strecke stärken.. :)

Ich werde sicherlich noch ein paar Mal auf den verschiedensten Strecken unterwegs sein und auch versuchen meine Bestzeit auf der A-Strecke weiter zu verbessern, denn bis Ende Oktober hat jeder noch die Chance schneller zu sein als ich – jetzt gibt es aber einmal volle Konzentration auf`s Race Around Austria.. :)

sportliche Grüße Lukas