FIT IM WINTER - HALLENTRAINING der Naturfreunde St. Valentin

Wer auch über die Wintermonate hinweg eine gute Figur machen möchte, ist bei St. Valentins Naturfreunden genau richtig.

Jeden Donnerstag (Start am 15.Oktober) trainiert der Laufclub im Turnsaal der VS St. Valentin, um auch in der kalten Jahreszeit fit und aktiv zu bleiben. Herzkreislauftraining, koordinative Übungen und Kraftausdauer stehen neben Spiel und Spaß am Programm.

Die Trainingseinheiten sind an jedes Leistungsniveau angepasst, somit hat jeder die Möglichkeit, dem Körper etwas Gutes zu tun!

"Um ganzheitlich seinen Körper fit zu halten, gehören neben Ausdauereinheiten auch Kraft und Beweglichkeit dazu. Und wenn man dabei auch noch Spaß hat, ist es umso besser!", so die Mitglieder.

Das Wintertraining ist für jeden zugänglich, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht notwendig. Anmeldungen sind jederzeit beim Laufclub möglich!

www.naturfreundevalentin.wordpress.com

Die Naturfreunde St. Valentin freuen sich auf einen abwechslungsreichen Winter und auf jede Menge neue Gesichter!