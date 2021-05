Gemeinsam mit 30 Teilnehmern aus Österreich und Deutschland ging es vergangene Woche für Lukas Kaufmann auf den höchsten Berg Salzburgs: Mit dem Rad, zu Fuß und auf Schi.



KRONSTORF, SALZBURG. "Letzten Donnerstag startete wir um 6 Uhr morgens bei strömendem Regen in Salzburg mit dem Rennrad und wir machten uns auf den Weg in Richtung Neukirchen am Großvenediger", erzählt der Kronstorfer. Nach 140 Kilometern am Rad erreichten die Teilnehmer das erste Etappenziel. Nach einer kurzen Stärkung ging es zu Fuß und später mit Ski hinauf zur Kürsingerhütte – auf 2.558 Höhenmetern. Dort übernachteten die Sportler.

Auch Andi Goldberger war dabei



Am Freitag läutete dann um 3.45 Uhr der Wecker und der vierstündige Aufstieg über den Gletscher zum Großvenediger (3.657 Höhenmeter), dem höchsten Berg Salzburgs, startete. "Oben angekommen war die Freude einfach nur grenzenlos, weil das Wetter auf unserer Seite war. Denn: Als wir schon wieder bei der Abfahrt ins Tal waren, verschwand der Gipfel wieder im dichten Nebel", sagt Kaufmann. Für ambitionierte Hobbysportler gibt er einen Tipp ab: "Alle, die gerne mit dem Rad fahren und die Berge mit Wanderschuhen genau so lieben wie mit Ski, müssen beim Rush einmal mit dabei sein. Wir haben immer ganz viel Spaß bei diesen Events." Unter anderem war auch Andi Goldberger unterwegs mit Kaufmann.