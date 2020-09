Am vergangenen Wochenende sicherten sich die Ennser Faustballer mit zwei Siegen den erstmaligen Einzug ins Halbfinale der Faustball-Bundesliga.



ENNS. Am Samstag waren die Faustballer des AWN TV Enns bei TUS Kremsmünster zu Gast. Es entwickelte sich das erwartet schwere Spiel gegen einen ebenbürtigen Gegner. Beide Mannschaften zeigten sehenswerte Angriffe und Abwehrparaden. Zu Beginn kamen die Ennser besser in die Partie und konnten den ersten Satz für sich entscheiden. Dann folgten einige Fehler und Kremsmünster glich postwendend auf 1:1 aus. "In Satz zwei und drei hatten wir kleine Vorteile auf unserer Seite, die Abwehrreihen standen famos, mit etwas mehr Offensivkraft zogen wir auf 3:1 davon. Nun legte Kremsmünster nach, das verdiente 2:3", sagt Trainer Kurt Gürtler. Einen spannenden sechsten Satz konnte Enns nach einer schon klaren 6:3 Führung knapp mit 11:8 gewinnen. Es war ein sehenswertes Spiel auf hohem Niveau.

Entscheidung fiel dann am Sonntag



Am Sonntag folgte das entscheidende Spiel um das Halbfinal-Ticket auswärts gegen DSG UKJ Froschberg. Eine hektisch geführte Partie stand nach den ersten drei Sätzen 1:2 für die etwas glücklicher agierenden Froschberger. Danach legten die Ennser die Nervosität ab und spielten mit einer kompakten Mannschaftsleistung den vierten Satz zum Ausgleich nach Hause. "Nach der Pause gelang uns der beste Satz des Tages, wir spielten unseren Gegner mit 11:5 an die Wand", so Gürtler. Doch Froschberg ließ nicht locker und erkämpfte sich im sechsten Satz ein 7:5. Der unbedingte Wille das Spiel in Satz sechs zu gewinnen brachte die Ennser wieder heran und sie beendeten das Spiel mit einer kämpferisch starken Leistung 4:2. "Wir haben es geschafft und sind das erste Mal in der Vereinsgeschichte in einem Bundesligafinale dabei. Gratulation, tolle Leistung Jungs."