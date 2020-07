St. Pantaleon/Erla. Am 18.07.2020 veranstaltete der SC St. Pantaleon/Erla ein Solo Turnier in der Stocksporthalle St. Valentin. Neun hervorragende Stockschützen traten den Kampf um den begehrten ersten Platz an.

Der Stocksport ist viel mehr als nur der übliche Mannschaftssport mit je vier Personen in einer Mannschaft. Immer öfter finden nun auch Solo Turniere statt, bei denen eine Person mit vier Stöcken gegen eine andere Person antritt.

„Die große Herausforderung hierbei ist, über einen längeren Zeitraum die Konzentration und das Niveau hoch zu halten. Weiters ist es wichtig bei einem starken Gegner einen kühlen Kopf zu bewahren, auch wenn mal ein Schuss missglückt ist.“ berichtet der Wettbewerbsleiter Bezirksschiedsrichtersprecher Andreas Raab, der selber gerne an Solo Turnieren teilnimmt.

Schiedsrichter war bei dieser Veranstaltung der Sektionsleiter Roland Stadlberger. Die Schriftführung übernahm die Bezirkspressesprecherin Sandra Raab. Für den guten Ablauf sorgten die Mitglieder des SC St. Pantaleon-Erla.

Rene Wartecker vom ESV Losenstein präsentierte sich in seiner Höchstform und holte sich den Sieg mit 13 Punkten. Den 2. Platz belegte Harald Huber vom ESV Bad Goisern mit hervorragenden 11 Punkten und den 3. Rang belegte Robert Plöchl von der SU Stroheim. Alle Teilnehmer bekamen Warenpreise.

Wir gratulieren allen Teilnehmern zu den tollen Leistungen.

Stock Heil!