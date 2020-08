Die Besitzer des Gasthaus Steinleitner in Kronstorf suchen neue Betreiber. Sie wollen dem leerstehenden Gebäude wieder Leben einhauchen und unterstützen die künftigen Pächter bei Events, Public Relations und Marketing.

"Wir hatten das Gasthaus Steinleitner bis zum schweren Motocross-Unfall von Michael Stone geöffnet. Zehn Jahre lang haben wir viele tolle Events darin veranstaltet. Country- und Musikfans kamen von überall aus Österreich, Deutschland, Belgien, USA oder Holland", sagt Silvia Steinleitner. Derzeit such Familie Steinleitner aus Kronstorf neue Betreiber: "Altes Traditionsgasthaus braucht neues Leben", schreiben sie auf Facebook. Auch die Pacht sei Nebensache heißt es. Der Online-Beitrag wurde schon mehr als 300 Mal geteilt. "Wir hatten Musiker aus der ganzen Welt zu Besuch. Sogar ein australischer Countrysänger des Jahres ist bei uns aufgetreten. Auch die Countrystars von ,Truck Stop' waren nach ihrem grossen Auftritt 2009 in der Josef-Heiml-Halle bei einem Frühschoppen zu Gast", so die Kronstorferin.

"War früher Kommunikationstreff"



Das ehemalige Gasthaus befindet sich mitten im Ort an der Hauptstraße. Es verfügt über eine urige Gaststube, Extraräume, ein Pub, einen Innenhof und mehr. Auch der Kundenstock sei vorhanden: "Kronstorfer Jäger, Musiker, Feuerwehrleute, Countrymusic-Fans und andere Stammgäste würden sich über's Aufsperren voll freuen", sagt Silvia. Das Gasthaus Steinleitner sei immer Kommunikationstreff der Vereine und Bürger gewesen und soll es wieder werden. Familie Steinleitner möchte die künftigen Betreiber auch bei Events, Public Relations, Marketing und Werbung unterstützen. "Wir hoffen, dass wir Gastronomie-Liebhaber finden und so dem alten Gasthaus in Kronstorf neues Leben einhauchen können."