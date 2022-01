Berater vom AMS Traun informieren, worauf es bei der Bewerbung ankommt.



LINZ-LAND. In den Stellenausschreibungen für den gewünschten Lehrberuf finden Interessierte alle wichtigen Informationen, die sie für ihre Bewerbung brauchen: "Welche Firma möchte welche Lehrstelle ab wann besetzen? Wie hoch ist das Lehrlingseinkommen? In welcher Form muss die Bewerbung erfolgen: beispielsweise per E-Mail, Post oder online über die Homepage der Firma? Welche Unterlagen sind an die Firma zu übermitteln?", so die Beraterin Michaela Meindlhumer vom AMS Traun. Wichtig sei dabei, dass sich Bewerber Zeit nehmen, um die Bewerbungsunterlagen – Motivationsschreiben und Lebenslauf – vorzubereiten. "Falls du dazu Tipps brauchst, findest du online Anregungen im interaktiven Bewerbungsportal des AMS."

Unbedingt pünktlich sein



Wenn man zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird, gilt es vorab Überlegungen anzustellen: "Wann musst du von zu Hause wegfahren, um pünktlich – wenn möglich etwa zehn Minuten vorher – zum Bewerbungstermin zu kommen? Was wirst du anziehen? Wähle die Kleidung entsprechend dem Tätigkeitsbereich. Welche Fragen könnten dir gestellt werden?", sagt Meindlhumer.

Gut vorbereitet zur Bewerbung



Am Anfang eines Bewerbungsgesprächs soll der Bewerber meist etwas über sich selbst erzählen. Dabei sei es gut, wenn er sich bereits im Vorhinein überlegt, was er sagen möchte. Außerdem: "Was wirst du antworten, wenn du gefragt wirst, weshalb du diese Lehre anstrebst? Was weißt du bereits über die Firma? Schau dich dafür auf der Homepage der Firma um. Außerdem hinterlässt es einen guten Eindruck, sich den Namen der Ansprechpartner zu merken. Falls es einen Aufnahmetest gibt, ist es wichtig, sich zu informieren, wie man sich dafür vorbereiten kann.

Durchatmen und authentisch sein



Direkt beim Bewerbungsgespräch heißt es zuerst, tief durchatmen. "Bleib authentisch, das bedeutet, so wie du bist. Halte Blickkontakt mit deinen Gesprächspartnern. Achte darauf, dass dein Handy ausgeschaltet ist", so die AMS-Beraterin. Am Schluss des Bewerbungsgespräches ist es in Ordnung nachzufragen, bis wann man mit einer Antwort rechnen darf. "Wenn seit dem Bewerbungsgespräch 14 Tage vergangen sind – frage aktiv nach!"

Weitere Infos beim AMS Traun



Du hast Fragen? – Das Team des BerufsInfoZentrums im AMS Traun unterstützt dich gerne!

Telefonisch unter 050/904 440 oder per Mail an biz.traun@ams.at