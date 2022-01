Radfahren ist im Trend:

Radfahren ist im Trend, das ist unumstritten. Und ein Fahrradgeschäft gehört einfach in die Ennser Innenstadt. Radfahren hat sich zu einem wichtigen Wirtschaftszweig entwickelt und Enns wird durch seine Lage am Donauradweg von zahlreichen Radtouristen besucht. Daher bietet Bike Life in der Linzer Straße 4 auch Fahrradservice und Leihräder an.

Zentrale Lage mitten in der Altstadt:

Nur wenige Meter vom Ennser Stadtturm entfernt kann man ab Februar gebrauchte Fahrräder und E-Bikes kaufen, Fahrräder ausleihen und sein Fahrrad zum Winterservice bringen, damit einem Start in den Frühling nichts mehr im Wege steht. Daneben bietet Bike Life auch Fahrradbekleidung und Ersatzteile an.

Junges Team setzt auf Nachhaltigkeit:



Das Team von Bike-Life hat sich hier das Hobby zum Beruf gemacht und setzt auf Nachhaltigkeit: gebrauchte Fahrräder werden mit viel Liebe und Geschick generalüberholt und zu fairen Preisen angeboten.

Im jungen Team von Bike Life ist Esmeralda Dizdarevic für den Verkauf zuständig, die Fahrradmechaniker Belim Hasic und Zemir Dizdarevic kümmern sich um Technik und Service.

Ab 1. Februar ist das Geschäft von Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 19.00 Uhr geöffnet, am Samstag von 08.00 bis 12.00 Uhr.