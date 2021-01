Eckes-Granini Austria mit Sitz in St. Florian, die österreichische Firmenzentrale eines der führenden Fruchtsaft- und Fruchtgetränkeunternehmen in Europa, ist mit 1. Januar 2021 klimaneutral – deutlich früher als geplant.



ST. FLORIAN. Das Unternehmen möchte seine Nachhaltigkeitsziele verwirklichen und denkt größer: So will das Getränkeunternehmen bis Ende 2021 auch in allen anderen Standorten die Klimaneutralität erreichen. Die Firma ist bekannt für Fruchtsaft- und Fruchtsirup-Marken wie Pago, hohes C und YO. Gemeinsam mit der gesamten Unternehmensgruppe in Europa hat man sich große Ziele in Sachen CO2-Neutralität gesteckt und diese nun in St. Florian weit vor dem Zeitplan erreicht. Die Firmenzentrale selbst ist seit Jahren in einem mehrfach ausgezeichneten Niedrigenergie-Haus, für das schon seit 2017 ausschließlich Strom aus erneuerbaren Quellen bezogen wird, angesiedelt.

Waldschutzprojekt kompensiert verbleibende Emissionen



Für die weitreichenden Maßnahmen zur Minimierung des ökologischen Fußabdrucks kooperiert Eckes-Granini Austria mit der österreichischen Niederlassung von ClimatePartner. „Um unsere Emissionen zu berechnen und in weiterer Folge konsequent zu reduzieren, haben wir uns kompetente Unterstützung geholt. Hier auf die Erfahrung eines versierten Partners setzen zu können, hat sicher zur vorzeitigen Erreichung unserer Ziele beigetragen“, sagt Petra Nothdurfter, General Manager von Eckes-Granini Austria. Die noch verbleibenden Emissionen werden durch die Unterstützung eines Waldschutzprojekts in der brasilianischen Region Pára kompensiert. Eckes-Granini Austria leistet damit auch einen Beitrag zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung.