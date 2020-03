Sonnenbrillen schützen nicht nur die Augen vor der Sonne, sondern sind auch vermutlich das beliebteste Accessoire des Sommers.

ST. VALENTIN (eg). Und auch wenn dieser noch in weiter Ferne liegt so möchten wir uns doch bereits im Frühling mit einer neuen Brille zeigen. Wie so oft bei Trends gibt es auch bei Sonnenbrillen nicht nur einen angesagten Stil, sondern eine ganze Reihe an beliebten Formen und Farben. „Modisch gesehen ist auch heuer wie schon im Vorjahr alles erlaubt was einem gefällt. Aber eines ist sicher, die Brillen sind größer geworden“, sagt Optiker Markus Bauer.

Schutz für die Augen



Er ist bereits seit 29 Jahren Optiker und weiß, dass eine Sonnenbrille zwar gut aussehen muss aber was noch viel wichtiger ist, sie muss das Auge bestens vor der Sonne schützen. „Alle Markensonnenbrillen sind heute bereits mit Qualitätsgläsern ausgestattet und viele dieser Brillen können auch mit den jeweiligen Dioptrien gefertigt werden“, erklärt der Optiker. Sonnenbrillen sollten nicht nur maximalen Schutz vor schädlicher UV-Strahlung bieten, sondern auch ausgezeichnete Abbildungseigenschaften und höchste optische Transparenz gewährleisten. „Ganz wichtig ist auch die Verkehrstauglichkeit und die garantierte Signallichterkennung“, sagt Markus Bauer und verweist darauf, dass es je nach Ausführung Gläser mit Verspiegelung und/oder Antireflex-Beschichtung welche für höchsten Sehkomfort sorgen gibt.

Vieles ist angesagt



Und immer beliebter werden Polycarbonat-Sonnengläser mit Polarisationsfilter. Sie sind nicht nur bruchsicher und hervorragend für den Straßenverkehr geeignet, sondern sie sind auch sehr gut für jede Wassersportart. Auch in dieser Saison gibt es wieder für jede Kopfform eine passende Brille. Angesagt ist vom Minimalismus über Knallfarben bis hin zu klassischen Retro-Modellen alles. „Wir Optiker haben nicht nur eine große Auswahl an Sonnenbrillen, sondern wir helfen auch die richtige Brille für die jeweiligen Bedürfnisse zu finden und sorgen dafür, dass die Augen immer bestens geschützt sind“, meint Markus Bauer aus St. Valentin.