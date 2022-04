Praktischer Unterricht: Stallworkshop der HLBLA St. Florian

Während der fünfjährigen Ausbildung an der HLBLA St. Florian lernen die Schülerinnen und Schüler das nötige Rüstzeug im Bereich der landwirtschaftlichen Ausbildung. Einen wesentlichen Aspekt nehmen hierbei die fachtheoretischen Fächer wie Pflanzenbau, Landtechnik, Forstwirtschaft und Nutztierhaltung ein.

ST. FLORIAN. Im Rahmen des praktischen Unterrichts erfolgt die Verbindung der Theorie mit der Praxis. So finden beispielsweise als Ergänzung zum Unterricht während des gesamten Schuljahres verschiedene interessante Exkursionen und Lehrausgänge statt, um den Lernenden eine „hautnahe“ Ausbildung zu ermöglichen.

Alles über Nutztiere



Im Gegenstand Nutztierhaltung wird den Florianer Schülerinnen und Schülern das notwendige Basiswissen für die Haltung, Fütterung und Züchtung der in Österreich bedeutendsten Nutztiere, wie Rind, kleiner Wiederkäuer, Schwein und Geflügel, vermittelt.

Dabei steht die jeweilige Tierart mit ihren unterschiedlichen biologischen Ansprüchen stets im Zentrum des Unterrichts. In Form eines praxisnahen Übungsunterrichts wird versucht, das gewonnene Wissen in die Tat umzusetzen.

Theorie und Praxis im Stall



Wie die Theorie in der Praxis umgesetzt wird, wurde den Schülerinnen und Schülern der 4. Jahrgänge im Rahmen eines Stallworkshops vermittelt. Im Laufe dieses abwechslungsreichen und spannenden Workshops wurden beispielsweise folgende Themen bearbeitet:

Sensoren und Roboter im Stall

Herdenmanagementsystem

Stichproben zur Ermittlung der Euterhygiene und Zitzenscoring mit dem Schalmtest

Kälberfütterung und -haltung

Tierwohl-Check

Body-Condition-Score

Pansen-Fill-Score

Kotbeurteilung

Überprüfung der Mischgenauigkeit des Fütterungsroboters + Futtersortierung

Grundfutterqualitätsbestimmung

TM-Gehalt + Ration

Milchviehbetrieb in St. Georgen/Walde



Besonders bedanken möchte sich die Schule in diesem Zusammenhang bei der Firma Lely (Landmaschinentechnik) sowie bei Markus Gruber, selbst Absolvent der Höheren Landwirtschaftlichen Bundeslehranstalt St. Florian, an dessen Hof der Stallworkshop durchgeführt wurde. Der moderne Milchviehbetrieb liegt in der Gemeinde St. Georgen am Walde im Bezirk Perg. Markus Gruber maturierte selbst 2011 an der HLBLA St. Florian und bewirtschaftet den Betrieb gemeinsam mit seinen Eltern. Nach jahrelanger und gut überlegter Planung begann die Familie Mitte 2018 mit dem Umbau des neuen, ebenerdigen Laufstalles. Der in Holzbauweise gebaute Stall bietet 75 Fressplätze und 65 Liegeplätze. Von der Fütterung bis hin zur Entmistung wird nun die modernste Technik angewendet. Hauptsächlich kommt die Technik von der Firma Lely (Fütterungssystem, Melkroboter, Entmistungsroboter, Beleuchtung, Kratzbürsten und Klauenpflegestand). Durch Halsbänder an den Kühen, die mit Mikrofonen ausgestattet sind, können tierspezifische Daten, wie zum Beispiel die Wiederkautätigkeit, erhoben werden.