Der "Danubius 2020" wurde bei der vierten Vollversammlung der Donau Oberösterreich verliehen. Auch das Ennser Projekt "Via Lauriacum – Römerrundweg in Enns" ist unter den Siegern.

ENNS, SCHÄRDING. Wegen Corona musste die vierte, jährlich obligatorische Vollversammlung des Tourismusverbandes Donau Oberösterreich verschoben werden. Am 20. Mai 2021 wurde diese in Schärding nachgeholt. "Das erste Tourismusjahr 2019 als Verband fiel in der Donauregion Oberösterreich mit 258.083 Ankünften und 576.655 Nächtigungen äußerst positiv aus. Doch dann kam Corona und stoppte den Aufschwung des Donautourismus", sagte Petra Riffert, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes.

Neues Aufsichtsratsmitglied



Neben dem Tätigkeitsbericht stand auch die Wahl für die Nachfolge eines Aufsichtsratsmitgliedes, da Frau Loidl aus dem Aufsichtsrat schied, auf der Tagesordnung. "Ich freue mich, mit Herrn Spiesberger, kaufmännischer Leiter des Stift St. Florian ein weiteres engagiertes Mitglied im Aufsichtsrat willkommen heißen zu dürfen und blicke einer konstruktiven und guten Zusammenarbeit entgegen", so Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Kaindlstorfer.

Verleihung des Danubius 2020



Bereits zum fünften Mal hat Donau Oberösterreich im vergangenen Jahr einen Aufruf gestartet, Projekte, die mit den Zielen der Marke Donau Oberösterreich einhergehen, einzureichen. Eine Fachjury kürte die Siegerprojekte:

Via Lauriacum – Der Römerrundweg in Enns von Tourismus & Stadtmarketing Enns GmbH

Baumhotels am Baumkronenweg in Kopfing von Baumkronenweg GmbH

Künstlerische Neugestaltung des Stift Wilhering von Zisterzienserstift Wilhering

Die Sieger erhielten als Preis die Figur "Danubius" von Metallkünstler Miguel horn sowie Marketingleistungen der WGD Donau Oberösterreich Tourismus GmbH im Wert von 2.000 Euro.