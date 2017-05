Benefizkonzert in Hofkirchen

HOFKIRCHEN. Die beiden jungen Musiker Florian Birklbauer und Isaac Knapp geben am Sonntag, 28. Mai, ein Befizkonzert in der Pfarrkirche Hofkirchen. Der Organist Birklbauer und der Trompeter Knapp präsentieren um 17 Uhr ihr neues Konzertprgramm. Die gesamten Einnahmen kommen blinden und armen Kindern in Ranchi (Indien) zugute. Es wird um eine freiwillige Spende gebeten. Die beiden Jungmusiker geben Stücke für Musikliebhaber jede Art zum Besten: Von Klassik bis Pop-Musik, von Barock bis Jazz und von Romantik bis zu Musicals.