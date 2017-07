Countrynight am Ennser Hauptplatz mit Michael Stone

Die traditionelle Countrynight am Ennser Stadtplatz findet heuer am Sonntag, 13. August, ab 18 Uhr statt.

ENNS. Am Sonntag, 13. August, ab 18 Uhr findet die tradtionelle Countrynight am Ennser Hauptplatz statt. Live on Stage spielen Michel Stone und John TC mit The Troubleshooters an diesem Tag bei freiem Eintritt. Die Künstler werden das beste der Country- und Linedancemusik zum besten geben. Auf einer großen Tanzfläche haben die Besucher die Möglichkeit, sich auszutoben.Für das leibliche Wohl sorgt wie immer durch die Ennser Wirte gesorgt. Die Moderation übernimmt an diesem Abend Silvia Stone. Weitere Infos zur Countrynight sind unter michaelstone.at sowie auf Facebook unter "Countrynight am Ennser Stadtplatz" zu finden.