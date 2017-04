"Da Huawa, da Meier und I" in Ennsdorf

Auf Einladung des Kulturvereins K+ spielen die drei Kabarettisten "Zeit is a Matz" am 12. Mai.

ENNSDORF. Mit Pauken und Trompeten und einem krönenden Abschluss im Circus Krone haben "Da Huawa, da Meier und I" 2015 ihr 15-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert. Aber "Zeit is a Matz", meinen die Kabarettisten. Und genau so heißt der Titel ihres neuen Programms, das 2016 Premiere feierte. Mal vergeht die Zeit wie im Fluge, mal bleibt sie mit einem Schlag stehen. An manchem nagt der Zahn der Zeit, manches bleibt zeitlos schön. Zeit heilt angeblich alle Wunden und Zeit ist Geld. Man kann mit ihr einen Wettlauf machen und auf ihrer Höhe sein. Christian Maier (da Huawa), Matthias Meier (da Meier) und Siegi Mühlbauer (I) nähern sich dem Thema in gewohnt humorvoll-hintersinniger Art und Weise.

1x2 Karten zu gewinnen

Am Freitag, 12. Mai, gastieren die drei Kabarettisten mit ihrem aktuellen Programm im Ennsdorfer Gewäxhaus. Auf Einladung des Kulturvereins K+ spielen sie ab 20 Uhr ihr Programm. Karten gibt es im Vorverkauf auf oeticket.com ab 22 Euro.Gemeinsam mit dem Kulturverein K+ verlost die BezirksRundschau 1x2 Karten für das Kabarett von Gregor Seberg. Chancen auf den Gewinn haben alle, die bis Mittwoch, 1. März, die richtige Antwort auf die untenstehende Gewinnfrage geben.