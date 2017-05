d'Zuckerfabrik lädt zum Konzert

ENNS. Das Michaela Rabitsch und Robert Pawlik Quartett kommt am Samstag, 13. Mai, für ein Konzert nach Enns. Sängerin und Jazztrompeterin Rabitsch präsentiert mit ihrem Gitarristen Pawlik ihre vierte gemeinsame CD.Die musikalischen Eindrücke davon spiegeln sich in ihren Kompositionen wieder und garantieren ein abwechslungsreiches und vielschichtiges musikalisches Erlebnis.Unter dem Motto „Vielfalt statt Einfalt“ picken sie sich die interessantesten Elemente und Inspirationen aus verschiedenen musikalischen Kulturen und stellen sie kontrapunktisch dem eigenen musikalischen Background gegenüber und kreieren daraus eine erfrischend neue musikalische Melange.

Das Konzert beginnt am Samstag, 13. Mai, um 20 Uhr und findet in der Zuckerfabrik Enns statt. Tickets gibt es im Vorverkauf zum Preis von 14 Euro, an der Abendkasse zahlt man 16 Euro.