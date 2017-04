ENNS. Die Zuckerfabrik Enns lädt am Samstag, 6. Mai, zur Metal Night. Das Konzert startet um 20.30 Uhr im Kulturzentrum d'Zuckerfabrik. Zu den Acts zählen Black Inhale, Before Us All und All Your Sorrows . Karten gibt es im Vorverkauf um 15 Euro, an der Abendkasse zahlt man 17 Euro. Tickets gibt es zum ermäßigten Preis auch um 13 Euro.