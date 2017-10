"Familie Lässig" gastiert in Ennsdorf

ENNSDORF. Mit ihrer "Wirklich Tour" gastiert die Familie Lässig rund um Mastermind, Schauspieler und Kabarettist Manuel Rubey am Freitag, 20. Oktober, im Gewäxhaus in Ennsdorf.Heimat gibt es ja nicht nur als einen Bereich, den man auf einer Landkarte finden kann, sondern Heimat gibt es auch als eine Art, die Dinge zu sehen und die Welt zu verstehen, und eine Sammlung von Ideen, die man mit anderen teilt. Und Lieder sind Ideen in ihrer schönsten Form. Die Freude an Musik wirkt. Wirklich.Neben Ex-Falco Manuel Rubey gehören auch Günther "Gunkl" Paal, Vathi Priemer, Clara Luzia, Gerald Votava und Boris Fiala zur Familie.

Karten gibt es im Vorverkauf je nach Kategorie um 20, 22 oder 24 Euro und sind auf oeticket.com erhältlich.