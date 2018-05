Film “Grenzgänger" läuft im Pfarrsaal Enns-St. Laurenz

02.05.2018, 13:39 Uhr

Filmvorführung "Grenzgänger" im Pfarrsaal Enns-St. Laurenz

Der österreichische Film „Grenzgänger“, von Regisseur Florian Flicker (2012), handelt von einem Paar, das im Grenzgebiet zur Slowakei in den Marchfeld-Donauauen ein kleines Wirtshaus betreibt. Das recht erfolglose Geschäft bessert sich Hans mit Schlepperdiensten und kleinen Schmuggeleien auf. Gleichzeitig patrouillieren Grenzsoldaten des österreichischen Heeres an der Grenze und hoffen, den Fischer Hans einmal „in flagranti“ zu erwischen. Eines Tages taucht ein Präsenzdiener bei dem Paar auf. Der Filmexperte Dr. Markus Vorauer (Pädagogischen Hochschule OÖ) wird am Mittwoch, 16. Mai 2018, um 19.30 Uhr im Pfarrsaal Enns-St. Laurenz vor der Vorführung des Films „Grenzgänger“ eine kurze Einführung geben und nach dem Film für eine Diskussion zur Verfügung stehen.