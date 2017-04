Flohmarkt bei den Pfadfindern Enns

ENNS. Im letzten Jahr wurde der Flohmarkt der ‚Pfadis’ dank der Unterstützung vieler Spender zu einem großen Erfolg. Jetzt steht der nächste Umbau an: Eine behindertengerechte Toilette und Dusche ist in Planung. Auch dafür wird natürlich wieder Geld benötigt.Deshalb bitten die Ennser Pfadfinderinnen und Pfadfinder wieder um Unterstützung und um Spenden für den Flohmarkt. Diese werden am Freitag, 21. und 28. April, jeweils von 15 bis 17 Uhr entgegengenommen.

Der Flohmarkt findet statt am Samstag, 6. Mai, von 9 bis 14 Uhr statt. Traditionell gibt es auch wieder Kaffee und Kuchen, Würstl und Bier vom Fass.