Florian tanzt am Florianer Ball

ST. FLORIAN. Der Florianer Ball geht am Samstag, 27. Jänner, über die Bühne. Unter dem Motto "Wiener Walzer Traum" laden JVP und ÖVP St. Florian ab 20.30 Uhr alle Interessierten zum Feiern in die Florianer Halle ein. Die Band "Intact" wird an diesem Tag für Stimmung sorgen. In der Cocktailbar der JVP St. Florian unterhält ein DJ.Karten gibt es in den Florianer Trafiken und beim Gasthof Stiftskeller. Tischreservierungen sind unter 07224/890270 im Stiftskeller möglich. Abendkleidung ist obligat.