Frühjahrskonzert des MV St.Florian

Musikalische Frühjahrsgrüße in St.Florian



Unter der musikalischen Leitung von Kapellmeister Franz Falkner veranstaltet der Musikverein St.Florian am 29.April 2017 um 19Uhr das alljährliche Frühjahrskonzert.

Den Auftakt für dieses Konzert macht das neu gegründete Jugendorchester unter der Leitung von Dani Hager.

Im Anschluss bietet der Musikverein ein vielgefächertes Programm von traditioneller Blasmusik bis hin zur modernen Unterhaltungsliteratur.

Freuen Sie sich auf bekannte Melodien, wie:"Queen in Concert" von Freddy Mercury, "The Best of Bond" von Ray Woodfield," Children of Sanchez"von Chuck Mangione,"Superman" von John Willians, u.a.



Der Musikverein freut sich auf Ihren Besuch!



Samstag,29.April 2017, 19Uhr00

Florianhalle der NMS St.Florian

Eintritt: Freiwillige Spenden