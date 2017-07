ERNSTHOFEN. Im Rahmen eines Bürgermeisterstammtisches führte man den Ernsthofner Genussmarkt ins Gemeindegeschehen ein. Jährlich sind drei Genussmärkte am Ortsplatz geplant. Bei Schlechtwetter werden diese in die Veranstaltungshalle verlegt.Der nächste Ernsthofner Genussmarkt findet am Samstag, 23. September, statt. Rund 20 Aussteller haben bei den letzten beiden Terminen die Ernsthofner mit frischen Produkten versorgt.