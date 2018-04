Grillseminare mit wertvollen Tipps & Tricks der Profis!

26.04.2018, 05:00 Uhr

. Grillen erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Bei den WEBER Grillseminaren mit Profiköchen erfährt man praxisnahe, wie auch besondere Rezepte gelingen. So werden aus Hobby-Grillern echte Grill-Experten. Bei LET`S DOIT - LENZ gibt es WEBER Grillseminare für Einsteiger bis hin zu Spezialseminaren für Fortgeschrittene. In jedem Fall sollte man sich rechtzeitig zu den WEBER Grillkursen am Fr. 8. Juni und Fr. 7. September jeweils ab 14:00 Uhr anmelden, denn die begrenzten Plätze sind heiß begehrt. Informationen und Anmeldung: LET`S DOIT - LENZ in Enns, Landstr. 2c, Tel. 07223/852510, www.lenz.at.