Jazz im Atelier Jordan

ST. VALENTIN. Am Samstag, 13. Mai, findet im Atelier Jordan in St. Valentin die Vereinigung von Musik und Kunst statt. Um 20 Uhr spielt Christian Maria Seitelberger mit seiner Band cms_Report. Das Quartett liefert Jazz-Funk-Fusion in höchster Qualität. Das Ganze gibt es nun auch auf der CD "In A Passionate Performance" zu hören.Den starken Klängen werden ebenso kraftvolle Steinskulpturen von Franz Rittmannsberger zur Seite gestellt. „Aus den Steinen herausarbeiten, was in ihnen steckt“ ist Rittmannsbergers Credo.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 17 Euro, an der Abendkasse 19 Euro. Reserviert werden können die Karten unter info@kult-ur-gut.at