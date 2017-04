Jubiläums-Wandertag in St. Pantaleon Erla

ST. PANTALEON-ERLA. Am Sonntag, 7. Mai, findet der bereits 40. Mostwandertag in St. Pantaleon Erla statt. Als Präsent bei der großen Wanderkarte gibt es heuer einen Mostkrug diese Mostkrüge wurden von Klienten der Lebenshilfe OÖ Werkstätte in Perg gestaltet.Gestartet wird um 7 Uhr am Fußballplatz in St. Pantaleon. Der Wanderweg ist zirka 14 Kilometer lang und ist auch Kinderwagentauglich. Bei vier Labstationen gibt es neben guten Mosten und bäuerlichen Spezialitäten auch viele selbstgemachte Mehlspeisen.