Kabarett Christiph Fritz - Das Jüngste Gesicht

Christoph Fritz, ein junger und noch jünger aussehender Niederösterreicher, besticht in seinem Erstlingswerk weder durch energiegeladene Bühnenpräsenz noch durch das Verbreiten leichtfüßiger Freude. Ganz im Gegenteil: Vor einiger Zeit infizierte er sich mit abgründig-schonungslosem Humor, laut dem Tierarzt seines inneren Schweinehundes gilt er als unheilbar. Seitdem macht er sich „wunderbar lakonisch, scheinbar naiv, und doch voll hinterfotzigem Witz“ (Ö1) über all das lustig, was eigentlich nicht lustig ist – also vor allem über sich selbst.

Sprachbewusst gewährt er Einblicke in seine Lebensgeschichte und verspielte Gedankenwelt. Alles nahm seinen Anfang in einer kleinen ländlichen Gemeinde, in der Veganismus noch als Einstiegsdroge zur Homosexualität gilt. Seine Kindheit war geprägt von exzessivem Graben und sein Erwachsensein von irgendetwas Anderem. Das seinem Alter hinterher hinkende Gesicht der ständige Begleiter.Alle Taten und Worte hatten nur einen Zweck: Ihn auf diese Bühne zu tragen.Schlussendlich schafft er es sogar, den Bogen soweit in die Gegenwart zu spannen, dass der Pfeil der Wahrheit die Herzen der Zuschauer durchdringt und ihn blutüberströmt auf der Bühne zurücklassen wird. Oder auch nicht.Was bleibt ist nichts weiter als die absolute Erkenntnis: Christoph Fritz ist DAS JÜNGSTE GESICHT.Regie: Vitus Wieser