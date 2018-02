Kinderfasching in der Ennser Stadthalle

Die JVP veranstaltet in diesem Jahr wieder gemeinsammit dem ÖAAB Enns den traditionellen Ennser Kinderfasching.

ENNS. "Besonders freut uns, dass der Kinderfasching nicht nur in Enns bekannt ist", so Organisator Gregor Eckmayr. "Viele Familien kommen aus den umliegenden Gemeinden um mit den Ennser Familien den Fasching zu feiern."Clown Willi und seine Band gestalten am Sonntag, 11. Februar, von 14 bis 17 Uhr in der Ennser Stadthalle ein abwechslungsreiches Spieleprogramm. Außerdem gibt es eine Hüpfburg und viele lustige Spielestationen (Kinderzug, Dosenwerfen, …). Glückspackerl gibt es auch zu kaufen.

Natürlich ist auch für das leibliche Wohl der Gäste mit Krapfen- und Kuchenbuffet, Würstel, Jausensemmerl und Getränken bestens gesorgt.